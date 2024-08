Cinco palestinianos mortos em ataque israelita na Cisjordânia

Pelo menos cinco palestinianos foram mortos esta na manhã num ataque de um ‘drone’ israelita na cidade de Tulkarem, no norte da Cisjordânia, que tinha como alvo um líder local do Hamas, confirmaram autoridades palestinianas e israelitas.

O diretor do hospital Thabet de Tulkarem, Amin Khader, disse que chegaram os corpos de cinco pessoas, completamente queimados e carbonizados, impossíveis de serem identificados, exceto o corpo de Yaytham Nuriddin Bleidi, 25 anos, um residente do campo de refugiados da cidade.

"Um ‘drone’ das Forças de Defesa de Israel [FDI] atacou o veículo de uma célula terrorista que operava na zona de Tulkaren", informou o exército israelita em comunicado.

O ‘drone’ atingiu o veículo com dois mísseis, matando os cinco jovens que nele se encontravam e incendiando o carro, informou a agência noticiosa oficial palestiniana Wafa.

O ataque teve como alvo Haythem Balidi, um líder da Brigada de Tulkarem, ligada ao Hamas, a milícia local que reúne jovens de várias fações, segundo a imprensa hebraica. Desconhece-se se Balidi foi uma das vítimas.

Desde o início da guerra de Gaza, Tulkarem tornou-se um dos principais focos de violência na Cisjordânia, juntamente com Jenin, onde também opera uma brigada local que reúne as várias milícias palestinianas, tanto islamitas como laicas.

A Cisjordânia ocupada está a viver a maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005) e, até agora, em 2024, cerca de 260 palestinianos foram mortos por fogo israelita, na sua maioria milicianos, mas também civis, incluindo pelo menos 50 menores, de acordo com a contagem da EFE com base em dados oficiais.

2023 foi o ano mais mortífero das últimas duas décadas, com mais de 520 mortos.

O exército israelita intensificou as suas já frequentes incursões na Cisjordânia na sequência do ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 e, desde então, pelo menos 600 palestinianos foram mortos em incidentes violentos com Israel - incluindo pelo menos 144 menores - na sua maioria por tropas e uma dúzia às mãos de colonos.

Do lado israelita, 18 pessoas foram mortas este ano no contexto do conflito, na sua maioria em ataques palestinianos: 11 militares e sete civis, cinco dos quais colonos.

O Ministério da Saúde palestiniano comunicou também hoje a morte de um paramédico de 21 anos, Tamer Saqr, que sucumbiu aos ferimentos sofridos durante um ataque israelita na semana passada ao campo de refugiados de Balata, em Nablus, também no norte da Cisjordânia, quando se deslocava para tratar feridos.