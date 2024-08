Venezuela. Sede do partido da oposição assaltada durante a madrugada

Na mensagem publicada na rede social, acompanhada de dois vídeos e uma fotografia, o partido denunciou "o ataque e a insegurança" a que os seus membros estão a ser "submetidos", segundo sublinhou, "por razões políticas".

A força partidária também alertou "o mundo" para a necessidade de proteção dos seus membros.

Corina Machado, com o apoio do seu partido, liderou a campanha da maior coligação da oposição venezuelana, encabeçada pelo candidato Edmundo González Urrutia, que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais, de domingo passado, atrás do partido no poder e do Presidente Nicolás Maduro, com uma diferença de 704.114 votos, quando ainda faltavam contar mais de dois milhões de votos.

O organismo eleitoral argumentou que tinha sofrido um ataque informático, o que não o impediu, no entanto, de atribuir a Maduro uma "vitória irreversível", disse o seu presidente, Elvis Amoroso, no domingo à noite, no primeiro e único boletim informativo oficial emitido até ao momento.

Ainda são desconhecidos os resultados finais, mas a oposição reivindica vitória desde a noite de domingo e tem vindo a publicar na Internet várias atas eleitorais.

De acordo com a página resultadosconvzla.com, hoje, quando afirmam ter digitalizado 81,25% das atas, Edmundo González soma 67% dos votos (7.173.152 votos), contra 30% para Maduro (3.250.424).

A dúvida gerada deu origem a protestos em vários estados do país desde a passada segunda-feira, com as forças de segurança a reprimir as manifestações, o que resultou, segundo dados oficiais, na detenção de mais de 1.200 pessoas, a quem são atribuídos vários crimes, incluindo terrorismo.

Para além disso, foram mortas 12 pessoas, incluindo um membro das forças armadas. A oposição estima que as vítimas mortais já são 16.

Os acontecimentos alertaram vários setores do país, bem como a comunidade internacional, onde várias nações, entre as quais Portugal, exigem que as instituições venezuelanas publiquem as atas eleitorais completas.