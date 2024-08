Kamala Harris é oficialmente a candidata dos Democratas à Casa Branca

Kamala Harris é oficialmente a nomeada pelo Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA). Ao segundo dia de uma votação online, a vice-presidente já conquistou votos suficientes dos delegados Democratas para ser a candidata à Casa Branca.

A nomeação foi confirmada por Jaime Harrison, presidente do partido, durante uma transmissão sobre o processo de votação virtual na nomeação dos Democratas. A nomeação apenas é encerrada na segunda-feira mas, segundo Harrison, Harris já conquistou "mais do que a maioria dos votos de todos os delegados da convenção e vai ser a nomeada do Partido Democrata".