Comissão Eleitoral ratifica vitória de Nicolás Maduro

O Conselho Eleitoral da Venezuela (CNE) confirmou esta sexta-feira a vitória do Presidente Nicolás Maduro nas contestadas eleições do último fim de semana.

Com cerca de 97% das atas eleitorais certificadas, Maduro venceu com 51,9% e 6,4 milhões de votos, referiu o presidente da CNE, Elvis Amoroso.

O principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, obteve 43% dos votos e 5,3 milhões de votos.

O Conselho Eleitoral da Venezuela não apresentou as atas eleitorais a confirmar os resultados. A oposição garante que ganhou as eleições do passado domingo.

Entretanto, a Argentina e o Uruguai reconhecem Edmundo González Urrutia como Presidente eleito da Venezuela.

Os dois governos afirmam que as evidências mostram que o candidato da oposição foi o vencedor das eleições do passado domingo.

Já hoje também os Estados Unidos reconheceram Edmundo González Urrutia como presidente, embora o regime de Nicolás Maduro continue a garantir que o atual presidente foi o vencedor.