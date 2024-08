Biden garante a Netanyahu apoio contra "todas as ameaças do Irão"

O presidente norte-americano, Joe Biden, assegurou na quinta-feira ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel face a "todas as ameaças do Irão".

Numa conversa telefónica entre os governantes, onde participou a vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, o líder democrata, que está de saída da Casa Branca, também "insistiu na importância dos esforços contínuos para diminuir as tensões na região", segundo um comunicado da presidência dos EUA.