Trump questiona se Kamala Harris é negra em convenção de jornalistas negros

Em 2019, na campanha para as primárias do Partido Democrata, um dos filhos de Donald Trump, Donald Trump Jr., partilhou um tweet em que a identidade afro-americana de Kamala Harris era questionada - a publicação já não existe, mas foi noticiada pela "CNN" na altura. Ao justificar-se, a campanha de Donald Trump disse que Donald Trump Jr. não sabia que Harris tinha ascendência indiana.

Donald Trump foi, ainda, um dos principais promotores das teorias de conspiração à volta da cidadania de Barack Obama - movimento conhecido como "birther". Em 2011, quando dizia estar a considerar seriamente uma candidatura à presidência dos EUA, Trump começou a pedir constantemente que Obama mostrasse o certificado de nascimento, chegando até oferecer um donativo de cinco milhões de dólares à organização da escolha de Obama em troca da publicação do certificado.

A presença de Trump na convenção Associação Nacional de Jornalistas Afro-americanos teve outros momentos questionáveis que fizeram levantar sobrancelhas. Num deles, Donald Trump voltou a afirmar que foi o melhor Presidente para os afro-americanos desde Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura; noutro, prometeu de novo perdoar todos os condenados pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio; e reagiu mal a questões que lhe foram colocadas. Questionado pela principal correspondente da ABC News no Congresso norte-americano porque é que os eleitores afro-americanos podem confiar nele, Trump disse: "Primeiro, acho que nunca foi questionado de uma forma tão horrível, uma primeira questão. Nem diz 'olá, como está'. Você é da ABC, porque eu acho que são um canal de notícias falsas, um canal terrível". Vários momentos já estão a ser usados pela campanha de Kamala Harris para demonstrar o "caos e divisão" trazidos por Trump, como disse a campanha num comunicado.

Trump evitou ainda responder diretamente a uma questão sobre a prontidão de J.D. Vance, o candidato dos republicanos a vice-presidente. "Sempre tive muito respeito por ele, e pelos outros candidatos também. Historicamente o vice-presidente não tem nenhum impacto em termos da eleição", apontou, parecendo desvalorizar a escolha que ele próprio fez - e que tem sido algo questionada entre os republicanos. O convite a Donald Trump foi criticado por vários membros da associação, levando até a uma demissão. Durante a entrevista, algumas mentiras do ex-presidente mereceram risos da plateia. A certa altura, uma pessoa na plateia gritou, perguntando se Trump "não tem vergonha". Trump procura voto dos afro-americanos enquanto Harris ganha terreno Trump tem cortejado ativamente os eleitores afro-americanos e realizado eventos em cidades com grandes populações dessa etnia, incluindo Atlanta, na Geórgia, onde vai realizar um comício no sábado - na mesma arena em que Kamala Harris juntou mais de 10 mil pessoas na terça-feira, num comício que contou com uma atuação da rapper Megan Thee Stallion. Donald Trump ganhou espaço junto dos homens afro-americanos em particular depois de o Presidente Joe Biden ter dificuldades para mobilizar esses eleitores, tradicionalmente o bloco mais leal de eleitores democratas - Biden conquistou 92% destes em 2020, contra os 8% conseguidos por Trump, de acordo com a Pew Research.

Esta terça-feira, uma das primeiras sondagens conduzidas em sete estados decisivos para as eleições presidenciais nos EUA após a desistência de Joe Biden mostra Kamala Harris a apagar praticamente a liderança de Donald Trump em todos eles. O candidato republicano fica a liderar apenas na Pensilvânia, por quatro pontos percentuais, e na Carolina do Norte, por dois pontos, e regista um empate com Harris na Geórgia, mas fica atrás no Arizona, Nevada e Wisconsin por dois pontos, e no Michigan por 11 pontos. Mais importante, um terço dos eleitores nos sete estados diz agora que é mais provável votar nas eleições de 5 de novembro, após a troca de candidato dos Democratas, com o número a aumentar para 49% e 44% entre eleitores afro-americanos e hispânicos - dois dos alvos da campanha de Kamala Harris. Quase dois terços dos eleitores afro-americanos dizem que é agora algo provável ou muito mais provável votar em novembro. Esta quarta-feira, o sindicato Trabalhadores dos Automóveis Unidos (United Automobile Workers, de sigla UAW), um dos sindicatos mais poderosos dos EUA, declarou o apoio a Kamala Harris. O UAW representa cerca de 400 mil trabalhadores, e tem forte presença nos estados do Wisconsin e Michigan.