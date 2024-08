Trump questiona se Kamala Harris é afro-americana em convenção de jornalistas afro-americanos

Kamala Harris tem tanto ascendência afro-americana como indiana - o pai, professor de economia na Universidade de Stanford , emigrou da Jamaica para os Estados Unidos da América em 1961, enquanto a mãe, bióloga cujos estudos contribuíram para a investigação do cancro da mama , emigrou da Índia para os EUA em 1958. Harris é ainda a primeira pessoa afro e ásio-americana a desempenhar as funções de vice-presidente dos EUA.

Em 2019, na campanha para as primárias do Partido Democrata, um dos filhos de Donald Trump, Donald Trump Jr., partilhou um tweet em que a identidade afro-americana de Kamala Harris era questionada - a publicação já não existe, mas foi noticiada pela "CNN" na altura . Ao justificar-se, a campanha de Donald Trump disse que Donald Trump Jr. não sabia que Harris tinha ascendência indiana .

Donald Trump ganhou espaço junto dos homens afro-americanos em particular depois de o Presidente Joe Biden, ter dificuldades para mobilizar esses eleitores, tradicionalmente o bloco mais leal de eleitores democratas - Biden conquistou-os por 92% a 8% sobre Trump em 2020, de acordo com a Pew Research.

Trump tem cortejado ativamente os eleitores afro-americanos e realizado eventos em cidades com grandes populações dessa etnia, incluindo Atlanta, na Geórgia, onde vai realizar um comício no sábado - na mesma arena em que Kamala Harris juntou mais de 10 mil pessoas na terça-feira, num comício que contou com uma atuação da rapper Megan Thee Stallion.

Esta terça-feira, uma das primeiras sondagens conduzidas em sete estados decisivos para as eleições presidenciais nos EUA após a desistência de Joe Biden mostra Kamala Harris a apagar praticamente a liderança de Donald Trump em todos eles. O candidato republicano fica a liderar apenas na Pensilvânia, por quatro pontos percentuais, e na Carolina do Norte, por dois pontos, e regista um empate com Harris na Geórgia, mas fica atrás no Arizona, Nevada e Wisconsin por dois pontos, e no Michigan por 11 pontos.

Mais importante, um terço dos eleitores nos sete estados dizem agora que é mais provável votar nas eleições de 5 de novembro, após a troca de candidato dos Democratas, com o número a aumentar para 49% e 44% entre eleitores afro-americanos e hispânicos - dois dos alvos da campanha de Kamala Harris. Quase dois terços dos eleitores afro-americanos dizem que é agora algo provável ou muito mais provável votar em novembro.

Kamala Harris é a mais que provável candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais, tendo sido confirmada, esta quarta-feira, como a única candidata à nomeação do partido - cuja votação começa esta quinta-feira, 1 de agosto. O início da campanha dificilmente podia ter sido melhor: boas notícias nas sondagens, uma angariação de fundos tão forte que atingiu os 200 milhões de dólares em sete dias, e uma mudança de sentimento dos Democratas em torno das eleições de novembro, injetando energia num partido que parecia resignado a perder.