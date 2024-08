Paulo Rangel fala com líder da oposição da Venezuela e insiste na divulgação das atas eleitorais

Presidentes do Brasil e dos Estados conversaram so(...)

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

María Corina acusou na quarta-feira Nicolás Maduro de escolher o caminho "da repressão" após "a sua derrota" nas eleições presidenciais.

"Propusemos ao regime que aceite democraticamente a sua derrota e avance com a negociação para assegurar uma transição pacífica; no entanto, optaram pela via da repressão, da violência e da mentira", escreveu María Corina Machado, principal apoiante do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, na rede social X.

A ex-deputada pediu aos venezuelanos que se mantenham "ativos e firmes" e se mobilizem para "fazer valer a verdade".

O Centro Carter, que participou como observador nas eleições, disse na terça-feira que o processo "não se adequou" aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e, por isso, esta "não pode ser considerada uma eleição democrática".