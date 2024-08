Israel confirma que matou líder militar do Hamas em julho

O chefe do braço militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto num ataque aéreo israelita na Faixa de Gaza no mês de julho. Israel confirmou esta quinta-feira o ataque, um dia após a morte do líder político do do Hamas em Teerão.

Deif é considerado um dos mentores do ataque do Hamas de 7 de outubro ao sul de Israel, que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza.

"As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciam que, a 13 de julho de 2024, caças das IDF atacaram a área de Khan Younis e, após uma avaliação dos serviços de informações, pode ser confirmado que Mohammed Deif foi eliminado no ataque", disseram os militares.

O Hamas não confirmou nem negou o assassinato de Deif, declarando apenas que qualquer informação sobre as mortes dos seus líderes são de sua exclusiva responsabilidade.

"A menos que qualquer um deles (a liderança política e militar do Hamas) anuncie, nenhuma notícia publicada na comunicação social ou por qualquer outra parte pode ser confirmada", disse Ezzat Rashaq.