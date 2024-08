Humanidade esgota recursos naturais deste ano e a partir de hoje começa a usar "cartão de crédito"

A humanidade começa a usar a partir desta quinta-feira o "cartão de crédito ambiental", tendo esgotado os recursos do planeta disponíveis para este ano, alerta a organização internacional "Global Footprint Network".

O chamado Dia da Sobrecarga do Planeta (Overshoot Day), este ano um dia mais cedo do que no ano passado, assinala o momento em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da Humanidade excede a capacidade do Planeta Terra para regenerar esses mesmos recursos.

Assim, como explica em comunicado a associação ambientalista Zero, a partir desta quinta-feira é preciso usar recursos naturais que só deveriam ser usados a partir de 1 de janeiro de 2025, o que significa que os humanos estão a usar 1,7 planetas, ou seja, mais 70% do que a natureza oferece anualmente.

Na análise dos dados da organização a "Global Footprint Network" a Zero nota que há uma tendência de estagnação no Dia da Sobrecarga do Planeta, que se pode dever aos esforços de descarbonização, mas avisa que para se reduzirem as emissões mundiais em 43% até 2030 era preciso recuar no "Overshoot Day" 19 dias por ano.

"O que os dados nos indicam é que a Humanidade tem de acelerar o passo e promover as mudanças necessárias de forma a reduzir o impacte que as suas atividades e necessidades têm sobre a capacidade de carga do planeta", diz a Zero, dando exemplos de como reduzir cada vez mais esse impacto.