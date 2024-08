Hezbollah lança dezenas de rockets. Israel em alerta máximo

O Hezbollah anunciou esta quinta-feira que disparou “dezenas de rockets” a partir do Líbano contra alvos no norte de Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) adiantam que cinco mísseis por intercetados na zona de Galileia.



Não são conhecidos mais pormenores deste bombardeamento do Hezbollah.

Este é o primeiro grande ataque do movimento xiitas libanês desde o assassinato do principal comandante militar, Fuad Shukr, em Beirute, na passada terça-feira.

Foi a retaliação de Israel contra um ataque que matou 12 crianças nos Montes Golã, durante o fim de semana.

Os últimos dias assistiram a um agravamento da situação no Médio Oriente. Além do comandante do Hezbollah, também foi assassinado o líder político do movimento palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, num atentado bombista em Teerão, capital do Irão.

O líder Supremo do Irão terá ordenado um ataque direto a Israel - que não confirma a autoria da ação contra o líder do Hamas - e as IDF estão em "alerta máximo" para responder a uma ação em larga escala por parte de Teerão.