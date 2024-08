Hezbollah lança dezenas de rockets. Israel em alerta máximo

O Hezbollah anunciou esta quinta-feira que disparou “dezenas de rockets” a partir do Líbano contra alvos no norte de Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) adiantam que cinco mísseis por intercetados na zona de Galileia e que um lançador foi destruído.



Outros rockets terão atingido zonas não habitadas.

Não são conhecidos mais pormenores deste bombardeamento do Hezbollah.

Este é o primeiro grande ataque do movimento xiitas libanês desde o assassinato do principal comandante militar, Fuad Shukr, em Beirute, na passada terça-feira.

Foi a retaliação de Israel contra um ataque que matou 12 crianças nos Montes Golã, durante o fim de semana.

Os últimos dias assistiram a um agravamento da situação no Médio Oriente. Além do comandante do Hezbollah, também foi assassinado o líder político do movimento palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, num atentado bombista em Teerão, capital do Irão.

O líder Supremo do Irão terá ordenado um ataque direto a Israel - que não confirma a autoria da ação contra o líder do Hamas - e as IDF estão em "alerta máximo" para responder a uma ação em larga escala por parte de Teerão.