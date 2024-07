​Venezuela. Lula e Biden pedem “divulgação imediata” dos registos eleitorais

O Governo da Venezuela deve publicar rapidamente as atas eleitorais das presidenciais do último domingo, defenderam esta terça-feira os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.



Lula da Silva e Joe Biden falaram ao telefone durante cerca de 30 minutos e a crise pós-eleitoral na Venezuela foi um dos pontos da agenda.

“Os dois líderes concordaram na necessidade de divulgação imediata de dados eleitorais completos, transparentes e detalhados”, afirmou a Casa Branca, em comunicado.

Uma autoridade brasileira disse que Lula da Silva insistiu que ambos os países aguardassem a divulgação das contagens antes de tomarem uma posição final sobre as eleições na Venezuela, adianta a agência Reuters.