Veneza limita dimensão dos grupos de turistas e proíbe colunas de som

Veneza vai limitar o tamanho dos grupos turísticos a 25 pessoas, cerca de metade da capacidade de um autocarro turístico, a partir desta quinta-feira. A medida visa reduzir o impacto de grandes multidões na cidade dos canais.

De acordo com a Reuters, as autoridades locais também vão proibir o uso de altifalantes e megafones pelos guias turísticos, para “proteger a paz dos residentes” e garantir que os peões possam circular mais livremente.

As restrições abrangem o centro da cidade de Veneza e também as ilhas de Murano, Burano e Torcello e as multas para quem não cumprir variam entre os 25 e os 500 euros.

Mas como não há regras sem exceção, existem várias isenções: crianças de até dois anos não estão incluídas na contagem e a limitação é dispensada para estudantes visitantes ou em viagem de estudo.

Recorde-se que em abril, Veneza tornou-se a primeira cidade do mundo a introduzir um sistema de pagamento para os visitantes, numa experiência destinada a dissuadir os viajantes de um dia de chegarem durante os períodos de pico.

O projeto-piloto, que tem sido acompanhado de perto por outros pontos turísticos europeus, durou apenas 29 dias e terminou em julho, abrindo caminho a um período de consulta para decidir como prosseguir com o projeto no futuro.