Natal chega a Vigo. Ruas da cidade galega já estão a ser decoradas

O Natal chega mais cedo a Vigo, em Espanha. As iluminações começaram a ser montadas esta terça-feira e, segundo o presidente da Câmara, Abel Caballero, no total, serão iluminadas 420 ruas e praças, com um total de 11,5 milhões de luzes LED.

“Preparem-se porque todo o mundo vai querer vir a Vigo”, disse o autarca que em tom descontraído, voltou a provocar Nova Iorque, nos EUA.

“O nosso Natal é muito melhor. Se Nova Iorque quiser competir connosco, é só dizer”, disse Caballero.