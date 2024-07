Maduro promete divulgar registos eleitorais. Vaga de detenções na Venezuela

"Se as investigações determinarem que alguns [dos detidos] não estão envolvidos, será feita justiça e vão ser libertados", mas os responsáveis "vão ser privados da liberdade durante muitos anos", disse Saab.

O Ministério Público anunciou esta quarta-feira que 1.062 pessoas foram detidas em protestos pós-eleitorais no país, um dia depois de o Presidente anunciar um reforço do patrulhamento militar e policial.

A Venezuela vive uma onda de contestação e de confrontos após as eleições presidenciais do passado domingo. O Conselho Nacional Eleitoral atribuiu a vitória a Maduro, mas a oposição contesta os resultados e pede a divulgação da atas eleitorais.

Numa declaração ao país, Nicolás Maduro adianta que pediu ao tribunal superior do país que garanta que todos os partidos façam o mesmo.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , disse esta quarta-feira que o seu partido está pronto para apresentar todas as contagens de votos das contestadas eleições de domingo.

"Alerto o mundo para a escalada cruel e repressiva do regime, que até à data contabilizou mais de 177 detenções arbitrárias, 11 desaparecimentos forçados e pelo menos 16 assassínios nas últimas 48 horas", escreveu Machado no X.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, anunciou que 16 pessoas morreram durante os protestos contra a contestada reeleição do Presidente Nicolas Maduro, denunciando a "escalada cruel e repressiva do regime" na Venezuela.

Sem divulgar o número total de mortos no país, Saab, explicou que 77 funcionários das forças de segurança foram feridos e um deles assassinado, no estado venezuelano de Arágua, 100 quilómetros a oeste de Caracas.

"Não haverá impunidade (...) apesar do facto de os detidos, em lágrimas, terem pedido para serem libertados", frisou.

Alegou ainda que alguns dos detidos chegaram a simular ferimentos de morte, utilizando molho de tomate para fazer com que parecesse sangue.

O Presidente da Venezuela anunciou na terça-feira um reforço do patrulhamento militar e policial, acompanhado por mobilizações do chavismo.

"A partir de hoje e durante todos os dias que estão por vir, até consolidarmos a paz, que se cumpra a ordem de patrulhamento militar e policial em todas as cidades venezuelanas e (...) o povo mobilizado nas ruas, todos os dias", disse Maduro perante centenas de apoiantes que marcharam desde o populoso bairro de Petare (leste da capital) até ao palácio presidencial de Miraflores, no centro.

O Presidente da Venezuela disse que, a partir de 31 de julho, vão decorrer jornadas de mobilização das forças populares para "ativar a agenda" que assumiu e convidou os venezuelanos a realizar, no próximo sábado, a "mãe de todas as marchas" para celebrar a vitória nas presidenciais de domingo, em Caracas.

A Venezuela regista desde segunda-feira protestos em várias regiões do país contra os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

O CNE da Venezuela proclamou oficialmente, na segunda-feira, Nicolás Maduro como Presidente para o período 2025-2031.

De acordo com os dados oficiais do CNE, Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,2% dos votos, tendo obtido 5,15 milhões de votos.

O principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, obteve pouco menos de 4,5 milhões de votos (44,2%), indicou o CNE.

A oposição venezuelana reivindica a vitória nas eleições presidenciais, com 70% dos votos para Gonzalez Urrutia, afirmou a líder opositora María Corina Machado, tendo tornadas públicas atas da larga maioria das mesas de voto para sustentar a reclamação.