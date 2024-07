Filho de "El Chapo" declara-se inocente perante a justiça dos EUA

Um filho do conhecido traficante mexicano detido nos Estados Unidos 'El Chapo' declarou-se na terça-feira inocente, perante a justiça norte-americana, poucos dias depois da sua detenção envolta em mistério no Texas, na companhia do cofundador do cartel de Sinaloa.

Joaquin Guzman Lopez "declarou-se inocente das acusações contidas e permanecerá detido" pelo menos até à próxima audiência, a 30 de setembro, confirmou à agência France-Presse (AFP) em Chicago a justiça federal de Illinois.