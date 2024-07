Comerciante português morto a tiro durante assalto em Joanesburgo

Um comerciante português foi morto a tiro, no sábado, ao sair do seu negócio, um talho, em Roodeport, arredores de Joanesburgo, confirmaram várias fontes à Lusa.

O emigrante, cidadão nacional de 70 anos, era oriundo de Jardim do Mar, município da Calheta na Madeira, e residente na África do Sul, adiantou à Lusa o conselheiro das comunidades madeirenses na África do Sul, José Luís da Silva.

O conselheiro madeirense salientou que o emigrante foi vítima de um assalto à mão armada a caminho de casa após encerrar o talho de que era gerente, na periferia de Roodeport. José Luís da Silva referiu ainda que o corpo do emigrante foi encontrado, baleado por arma de fogo, no interior da viatura.

Fonte diplomática confirmou à Lusa o falecimento do comerciante português, salientando que dois meliantes terão levado da viatura da vítima um "saco" cujo conteúdo se desconhece.

Segundo adiantou José Luís da Silva, o emigrante estaria a transportar consigo as receitas do dia de sábado no estabelecimento comercial de que era gerente.

O emigrante português na África do Sul é a segunda vítima mortal de crime organizado nas últimas duas semanas, em Joanesburgo, segundo o Fórum Português da África do Sul, organização não-governamental luso-sul-africana sediada nos arredores de Joanesburgo.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do emigrante português, apresentando "as mais sentidas condolências à família, à comunidade e à sua cidade natal".