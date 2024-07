Biden confirma presença na cimeira do G20 no Rio de Janeiro em novembro

O Presidente norte-americano, Joe Biden, confirmou na terça-feira ao chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, que estará presente na Cimeira de Líderes do G20 agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Os dois chefes de Estado falaram realizaram uma reunião por telefone e, segundo um comunicado da presidência brasileira, "Biden confirmou presença na Cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro e desejou sucesso à presidência brasileira à frente do grupo".