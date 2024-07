Venezuela. Oposição reclama vitória com base em 73% das atas eleitorais

A oposição venezuelana contestou esta segunda-feira a proclamação de Nicolás Maduro como Presidente e garante que venceu as eleições, com base em 73,2% das atas eleitorais.

O candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, apoiado pela líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, considera que o seu triunfo é "irreversível".

Em conferência de imprensa, Maria Corina Machado afirma ter em seu poder 73,2% das atas eleitorais que provam o triunfo da oposição sobre Nicolás Maduro.

"Neste momento, emociona-me muito dizer-vos a todos que temos 73,2% das atas e com este resultado o nosso Presidente eleito é Edmundo Gonzalez Urrutia", declarou a líder da oposição venezuelana, que foi impedida de se candidatar às eleições de domingo.

Maria Corina Machado apela às autoridades eleitorais que divulguem a totalidade das atas eleitorais.



No domingo à noite, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) adiantou que Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%).