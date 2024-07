Taylor Swift "chocada" e "horrorizada" com ataque que matou criança portuguesa em Inglaterra

Swift, 34 anos, escreveu numa publicação no Instagram: “O horror do ataque de ontem em Southport está a dominar-me continuamente e estou completamente em estado de choque…”

Além da morte das três crianças, outras oito foram atingidas com facadas durante o ataque e cinco delas estão em estado crítico. A estas acrescem ainda dois adultos que também estão em estado crítico após serem feridos durante o incidente.

As forças de segurança detiveram um suspeito de 17 anos. O jovem é natural de Cardiff, no País de Gales, mas foi detido em Banks. A investigação continua. Ainda não são conhecidas as motivações do atacante, indica a polícia.

Serena Kennedy, chefe da polícia de Merseyside, fala num cenário de crime chocante na sequência de um "ataque feroz".

“Quando os polícias chegaram ficaram chocados ao ver que várias pessoas, muitas delas crianças, foram vítimas de um ataque feroz e sofreram ferimentos graves. As crianças estavam num evento inspirado na Taylor Swift, numa escola de música, quando o agressor, munido de uma faca, entrou e fez o ataque. Acreditamos que os adultos ficaram feridos quando tentavam corajosamente defender as crianças atacadas”, sublinha.

As autoridades garantiram ainda que o ataque não está a ser investigado como um caso de terrorismo.

“A investigação está no início e as motivações ainda são desconhecidas. A unidade de contra-terrorismo de Northwest ofereceu ajuda à polícia de Merseyside, numa altura em que ainda se esclarecem as circunstâncias. Neste momento, a investigação não está a ser tratada como um caso de terrorismo”, afirma Serena Kennedy, chefe da polícia de Merseyside.