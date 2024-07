Serviços Secretos "sem defesa" perante falha no atentado a Trump

O diretor interino dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, Ronald Rowe, admitiu esta terça-feira que a agência falhou ao deixar desprotegido o telhado usado pelo atirador no atentado ao ex-Presidente Donald Trump, pelo que "não tem defesa" possível.

Ronald Rowe - que depôs perante duas comissões do Senado - disse que viajou recentemente para o local do tiroteio na Pensilvânia e admitiu que o que viu deixou-o envergonhado, dizendo que não consegue arranjar uma justificação para a falha no telhado de onde o atirador disparou contra Trump.

Nas audições hoje no Senado, um funcionário do FBI reportou que o autor da tentativa de assassinato tinha uma conta nas redes sociais que defendia a violência política e incluía mensagens com sentimentos antissemitas e contra a imigração.

Os senadores estão a interrogar as autoridades sobre falhas nas horas anteriores à tentativa de assassinato de Trump, na última de uma série de audiências no Congresso dedicadas ao atentado.

Rowe tornou-se diretor interino dos Serviços Secretos na semana passada, depois de Kimberly Cheatle se ter demitido após uma audiência na Câmara de Representantes na qual foi repreendida pelos congressistas por não responder a perguntas específicas sobre as falhas de comunicação anteriores ao atentado de 13 de julho.

"Se isto acontecesse nas Forças Armadas, muitas pessoas seriam despedidas", disse o senador Lindsey Graham, o principal republicano no Comité Judiciário do Senado, comentando as falhas de segurança admitidas pelos Serviços Secretos e pelo FBI.