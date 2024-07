Pelo menos sete mortos nos protestos pós-eleições na Venezuela

Em três cidades os manifestantes derrubaram estátuas de Hugo Chávez com marretas. Os manifestantes decapitaram uma das imagens e arrastaram a cabeça de bronze amarrada a uma mota com uma corrente, descreve o mesmo jornal espanhol.

As dúvidas advêm, em primeiro lugar, de o partido no poder não oferecer os dados específicos registados em cada centro eleitoral. Em segundo, por não ter sido demonstrado que o atraso no anúncio da contagem se deveu a uma tentativa de pirataria informática da Macedónia do Norte, como foi denunciado pelo Procurador-Geral.

Vários países preocupados com a situação venezuelana – dos Estados Unidos à União Europeia ou aos gigantes latino-americanos como o Brasil, a Colômbia e o México – exigem que o Governo Maduro faça uma contagem transparente, com a ajuda de auditores independentes, para esclarecer todas as dúvidas.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, e o seu candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, mantiveram esta segunda-feira a veemente rejeição aos resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), organização controlada pelo chavismo, que concedeu o triunfo das eleições para o atual presidente, Nicolás Maduro.