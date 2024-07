Helicóptero despenha-se em prédio na Irlanda. Há várias vítimas

Um helicóptero despenhou-se esta terça-feira em Killucan, Co Westmeath, na Irlanda. A informação está a ser avançada pelo jornal Irish Times, que adianta que o aparelho colidiu com um edifício.

Tudo indica que haverá várias vítimas mortais. "Os serviços de emergência estão no local neste momento na sequência de um incidente com um helicóptero, que aconteceu perto das 15h30", confirmaram as autoridades.

De acordo com o chefe da polícia local, citado pelo mesmo jornal, também os bombeiros foram mobilizados para o incidente, que está a ser tratado como uma "emergência de larga escala".

"Pelo que percebemos haverá várias vítimas envolvidas, mas não temos dados concretos neste momento", assegurou.

Desconhece-se, para já, o que terá levado o aparelho, identificado no FlightRadar como um Bell 505 Jet Ranger X, a despenhar-se depois de ter estado no ar durante 25 minutos.

O incidente já está a ser investigado pela unidade de investigação de acidentes aéreos da Irlanda, que confirmou o sucedido na rede social X (antigo Twitter).