Forças israelitas atacam reduto do Hezbollah em Beirute

O primeiro balanço das agências internacionais no local dá conta de pelo menos um morto - uma mulher - e sete feridos. Já a AFP avança com o registo de duas vítimas mortais.

Entretanto, as Forças de Defesa de Israel (IDF) já confirmaram o ataque, garantindo que o mesmo foi direcionado ao comandante do grupo, como retaliação pelo ataque a um campo de futebol nos Montes Golã, ocupados por Israel, que causou a morte a 12 crianças, no passado sábado. O alvo seria Muhsin Shukr. Segundo a agência Retuers, que cita duas fontes das forças de segurança, Muhsin Shukr terá sobrevivido ao ataque.

Uma forte explosão abalou esta terça-feira à tarde os subúrbios de Beirute. A explosão, que originou uma enorme coluna de fumo negro visível a vários quilómetros de distância, é resultado de um ataque israelita à capital do Líbano, reduto do Hezbollah. O grupo xiita libanês, de resto, já culpabilizou Israel pelo sucedido.

Fontes locais citadas pelas agências internacionais no Líbano relataram uma explosão nos subúrbios a sul de Beirute conhecidos como Dahye, um importante bastião do Hezbollah.

Uma fonte próxima do Hezbollah noticiou este ataque israelita no, três dias depois de um ataque mortal nos Montes Golãs, atribuído ao grupo xiita libanês.

"Israel atacou os subúrbios a sul de Beirute", um bastião do Hezbollah, disse uma fonte do movimento xiita, enquanto as agências noticiosas internacionais relatam depoimentos de testemunhas que ouviram um forte estrondo e uma nuvem de fumo.

Desde o fim de semana que a cidade está em alerta. Ainda esta tarde, o governo britânico tinha incentivado os seus cidadãos a abandonarem aquele país e várias companhias aéreas suspenderam voos para Beirute.

Esta madrugada, as forças de defesa de Israel já tinham conduzido uma série de ataques com drones em sete localizações no sul do Líbano, alegadamente utilizadas pelo Hezbollah.

[Notícia atualizada às 19h34 de 30 de julho de 2024]