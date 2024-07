“Estamos preocupados. Não queremos uma repetição de 2017”, diz lusodescendente na Venezuela

“Por exemplo, tenho várias mensagens de WhatsApp com portugueses a dizerem que estão muito preocupados e estão a acompanhar cada momento que passa. Só peço que tenhamos muita serenidade e cautela. Eu não gostaria de passar outros dias como em 2017”, confessa.

Como conselheira das Comunidades Portuguesas na Venezuela, Fátima Pontes diz que tem recebido mensagens de preocupação, através do telemóvel e das redes sociais.

“Toda a Venezuela está a sair à rua. O povo não está contente com os resultados porque sabe que houve fraude, e a Guardia [Guardia Nacional Bolivariana] está a contra-atacar com gás lacrimogénio e estamos a ver balas também. Não estou a gostar desta situação”, declara.

Fátima Pontes, uma lusodescendente a viver na cidade de Valência, no estado de Carabobo, e também conselheira das Comunidades Portuguesas na Venezuela, confirma à Renascenç a que o clima é de tensão.

Nesse ano, protestos da oposição ao regime de Nicolás Maduro, em toda a Venezuela, fizeram vários feridos e vítimas mortais. A capital, Caracas, assistiu a confrontos violentos numa manifestação encabeçada pelo então líder da oposição, Henrique Capriles, que tinha sido impedido pela justiça de exercer cargos públicos durante 15 anos.

Estátua de Chávez derrubada

Nos protestos desta segunda-feira, Fátima Pontes relata que os manifestantes derrubaram uma estátua de Hugo Chávez, que presidiu o país entre 1999 e 2013.

“Pelo menos há uma cidade chamada Coro, onde acaba de ser derrubaram uma estátua do Chávez, para se ver como está a situação. O povo não quer já esta parte esquerdista no Governo, está farto”, aponta.

Fátima Pontes, também professora universitária, diz que os protestos já estão a afetar o regular funcionamento das aulas. “Eu sou professora na universidade de Carabobo e acabámos de receber um comunicado da nossa Reitora que está a proibir o regresso às aulas, até que se clarifique a situação”, revela.

No domingo à noite, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) adiantou que Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%).