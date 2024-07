Esfaqueamento em Inglaterra. O que se sabe sobre a vítima portuguesa e o "personal trainer" que parou para ajudar

Três crianças morreram e dez pessoas ficaram feridas num esfaqueamento ocorrido na segunda-feira durante um evento de dança inspirado na Taylor Swift, em Southport, no noroeste de Inglaterra.

As autoridades detiveram um suspeito de 17 anos. O jovem, natural de Cardiff, no País de Gales, foi detido na localidade Banks. De acordo com a polícia, até ao momento, não são conhecidas as motivações do atacante.

O que aconteceu?

Às 11h47 de segunda-feira ocorreu um ataque com faca num workshop de dança temático inspirado na Taylor Swift num estúdio de ioga para crianças. De acordo com as mensagens publicadas nas redes sociais pelo estúdio que acolheu o evento, a aula destinava-se a crianças dos seis aos 11 anos.

O que se sabe sobre as vítimas?

Três crianças morreram na sequência do ataque. Outras oito crianças ficaram feridas e cinco estão em estado crítico.

As crianças mortas foram agora identificadas como Alice Dasilva Aguiar, de nove anos; Bebe King, de seis anos; e Elsie Dot Stancombe, de sete anos.

A vítima de nacionalidade portuguesa, Alice Dasilva Aguiar, morreu esta terça-feira de manhã em consequência dos ferimentos sofridos durante o ataque, segundo informou a polícia de Merseyside num comunicado.

Alice nasceu em Inglaterra e era filha única. Os pais são naturais da Quinta Grande, na ilha da Madeira.

Há também dois adultos que ficaram feridos no incidente quando tentavam proteger as crianças e estão em estado crítico.



A instrutora de ioga Leanne Lucas, que liderava o workshop temático com a sua colega Heidi Barlow, também se encontra entre os feridos hospitalizados.

Quem é o "personal trainer" que parou para ajudar?

Joel Verite, um "personal trainer" que também trabalha como limpador de janelas, estava na sua pausa de almoço, com o seu colega, quando ouviu os gritos de uma mulher que tinha fugido do local.

"Estávamos a ouvir música no nosso mundo, depois ele [o colega] travou a fundo e tudo o que consigo ver do meu lado é uma rapariga pendurada na lateral do carro", contou numa entrevista de 10 minutos à "Sky News".