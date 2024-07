Dois mortos em queda de helicóptero na Irlanda

Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero, esta terça-feira, na localidade de Killucan, Co Westmeath, na Irlanda. A informação foi avançada pelo jornal "Irish Times".

As vítimas mortais são dois homens, um cidadão irlandês e outro estrangeiro.

Seguiam num helicóptero que se despenhou contra a fachada de uma suinicultura.

Além dos ocupantes do aparelho, não há mais vítimas a registar.

"Os serviços de emergência estão no local neste momento na sequência de um incidente com um helicóptero, que aconteceu perto das 15h30", confirmaram as autoridades.

De acordo com o chefe da polícia local, citado pelo mesmo jornal, também os bombeiros foram mobilizados para o incidente, que está a ser tratado como uma "emergência de larga escala".

Desconhece-se, para já, o que terá levado o aparelho, identificado no FlightRadar como um Bell 505 Jet Ranger X, a despenhar-se depois de ter estado no ar durante 25 minutos.



O incidente já está a ser investigado pela unidade de investigação de acidentes aéreos da Irlanda, que confirmou o sucedido na rede social X (antigo Twitter).