Protestos na Venezuela. Detidas 749 pessoas por "resistência à autoridade" e "terrorismo"

Cerca de 750 pessoas foram detidas na Venezuela nos protestos contra a reeleição do Presidente Nicolás Maduro, anunciou esta terça-feira o procurador-geral, que afirmou que "o número pode aumentar".

"Um número preliminar de 749 delinquentes detidos", disse Tarek William Saab em declarações à imprensa, acrescentando que a maioria foi acusada de "resistência à autoridade" e "em casos mais graves, de terrorismo".

Três figuras de destaque da oposição estão entre os detidos pelas autoridades. Um deles foi o dirigente do partido Vontade Popular e coordenador do movimento opositor Com a Venezuela, Freddy Superlano. Também foram detidos o coordenador juvenil do partido Causa R, Rafael Sivira, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Marcano, José Ramón Díaz, além de uma quarta pessoa da oposição cuja identidade não foi revelada.

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos protestos em várias cidades da Venezuela, segundo as autoridades.

Os líderes da oposição, Edmundo González Urrutia e María Corina Machado, juntaram-se às manifestações contra os resultados.