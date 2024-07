Confirmado ataque de Israel a Beirute

No entretanto, a Força de Defesa de Israel (IDF) já confirmou o ataque, garantindo que o mesmo foi direcionado ao chefe do grupo, como retaliação pelo ataque a um campo de futebol nos Montes Golã, ocupados por Israel, que causou a morte a 12 crianças, no passado sábado.

Uma forte explosão abalou esta terça-feira à tarde os subúrbios de Beirute. A explosão, que originou uma enorme coluna de fumo negro visível a vários quilómetros de distância, é resultado de um ataque israelita à capital do Líbano, reduto do Hezbollah. O grupo, de resto, já culpabilizou Israel pelo sucedido.

Desde então que a cidade está em alerta. Ainda esta tarde, o governo britânico tinha incentivado os seus cidadãos a abandonarem aquele país e várias companhias aéreas suspenderam voos para Beirute.

Esta madrugada, as forças de defesa de Israel já tinham conduzido uma série de ataques com drones em sete localizações no sul do Líbano, alegadamente utilizadas pelo Hezbollah.

[Notícia atualizada às 18h25 de 30 de julho de 2024]