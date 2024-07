Vitória de Maduro. Entre a suspeição de fraude eleitoral e as felicitações dos aliados internacionais

As reações à vitória de Nicolas Maduro, para um terceiro mandato à frente dos destinos da Venezuela, não poderia causar reações mais extremadas. Por um lado, a oposição ao chavismo e vários países que se antagonizam com Maduro alegam a possibilidade de fraude, nas eleições de domingo, enquanto os aliados do líder venezuelano o felicitam pela vitória.

Na Venezuela, a oposição liderada por Edmundo González rejeitou o anúncio da Comissão Nacional de Eleições “por ser fraudulento e prometeu contestar o resultado”.

Afirmam que González venceu com 70% dos votos e insistem que este “é o legítimo presidente eleito”.