Vitória de Maduro contestada na Venezuela. Polícia dispara gás lacrimogéneo contra manifestantes

O dia a seguir à vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais está a ser marcado por protestos em vários pontos da Venezuela.

Na capital Caracas, a Polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que contestam o resultado eleitoral, avança a agência AFP.



Os manifestantes responderam às forças de segurança com o arremesso de pedras.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou esta segunda-feira oficialmente como Presidente Nicolás Maduro, após ter anunciado no domingo à noite que o líder chavista, no poder desde 2013, venceu as eleições, resultado rejeitado pela oposição.



Numa reação a esta decisão, centenas de motociclistas desfilaram pelas ruas de Caracas em protesto, adianta a agência EFE.

No domingo à noite, o CNE adiantou que Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%).