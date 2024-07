NATO. Israel pede expulsão da Turquia

Israel instou a NATO a expulsar a Turquia, esta segunda-feira, depois de Tayyip Erdogan ter ameaçado entrar no país com forças militares.

De acordo com a Reuters, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, deu instruções aos diplomatas israelitas para se envolverem urgentemente com todos os membros da NATO, apelando à condenação da Turquia e exigindo a sua expulsão da aliança regional.

Erdogan, crítico feroz da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, disse num discurso no domingo: “Temos de ser muito fortes para que Israel não possa fazer estas coisas ridículas à Palestina. Tal como entrámos em Karabakh, tal como entrámos na Líbia, podemos fazer o mesmo com eles.”

O presidente turco não explicou que tipo de intervenção estava a sugerir.

Segundo o ministério tutelado por Katz, “Erdogan está a seguir os passos de Saddam Hussein e a ameaçar atacar Israel. Ele deveria lembrar-se do que aconteceu lá e como terminou.”

“A Turquia, que acolhe o quartel-general do Hamas, responsável por ataques terroristas contra Israel, tornou-se membro do eixo do mal iraniano, juntamente com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis no Iémen.”