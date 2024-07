França. Extrema-esquerda é suspeita de sabotagem das linhas ferroviárias

Em declarações à France 2 TV , o ministro do Interior, Gerald Darmanin, revelou que foram identificados “ os perfis de várias pessoas ”, acrescentando que a sabotagem tinha as marcas de grupos de extrema-esquerda.

A França suspeita que membros de grupos de extrema-esquerda estejam por trás da sabotagem da rede ferroviária de alta velocidade na semana passada, e que coincidiu com o início dos Jogos Olímpicos.

Já quando questionado sobre se os perfis identificados eram próximos de grupos de extrema-esquerda, Darmanin disse que “temos de ser cautelosos”, admitindo a hipótese de manipulação.

“São pessoas que podem estar próximas destes movimentos”, disse.

De acordo com a France 2 TV, que cita uma fonte à AFP, as autoridades francesas prenderam um ativista de estrema-esquerda num local pertencente à operadora ferroviária nacional SNCF, no norte da França.

O homem foi detido em Oissel no domingo e tinha as chaves de acesso às instalações técnicas da SNCF, ferramentas e literatura ligada à extrema-esquerda, disse a fonte, pedindo anonimato.

O suspeito foi colocado sob custódia policial para interrogatório em Rouen, principal cidade da região francesa da Normandia.