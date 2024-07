Europa declara guerra às plataformas de venda online chinesas: Shein e Temu vão pagar impostos

Mas para este sucesso há um elemento decisivo: os impostos . Estas gigantes do comércio online só começaram a pagar IVA a partir de julho de 2021, estando ainda isentas de tarifas aduaneiras e de tarifas para envios com um valor inferior a 150 euros.

As plataformas de comércio eletrónico da China causaram um grande impacto no comércio ocidental aplicando uma receita conhecida: produção de baixo custo, envios diretos através de canais logísticos poderosos e um lucro baixíssimo. Tornaram-se gigantes mundiais e dominam o mercado de inúmeros produtos : da moda à eletrónica.

A Comissão Europeia não tem dúvidas de que as plataformas chinesas praticam concorrência desleal. Por isso, segundo o jornal britânico Financial Times, este verão vai propor a eliminação do mínimo de 150 euros para impor direitos aduaneiros a todos as encomendas que venham de fora da UE, e não apenas da China.

Trata-se de uma medida que já foi proposta em maio do ano passado e que visa proteger a indústria local encarecendo os produtos chineses. O mesmo aconteceu com os carros elétricos do gigante asiático, que custam agora até 38,1% mais devido às tarifas que entraram em vigor este mês.

No ano passado, entraram desta forma na União Europeia 2,3 mil milhões de euros, noticia a La Voz da Galicia.