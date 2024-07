Trump revela-se acérrimo apologista das criptomoedas

O candidato republicano Donald Trump revelou-se no sábado um ardente defensor das criptomoedas, ao prometer em caso de reeleição à Casa Branca de se tornar "o presidente pró-inovação e pró-bitcoin de que a América precisa".

"O bitcoin [criptomoedas] representa a liberdade, a soberania e a independência face à coerção governamental e do controlo a administração Biden-Harris", afirmou Donald Trump durante uma conferência sobre o setor da criptomoeda em Nashville (Tennessee).

Trump prometeu em caso de vitória "conservar 100% das bitcoins detidas pelo governo americano" para "garantir um núcleo duro de reservas estratégicas nacionais".

"Essa será a política a minha administração", assinalou, ao convidar os detentores norte-americanos a "nunca venderem as [suas] bitcoins", em contraste com as posições que assumiu no decurso da sua presidência (2017-2021).

"Caso não adotemos a cripto e a tecnologia bitcoin, a China vai fazê-lo", disse.

"O destino da América é vencer os nossos rivais em tudo e não ceder as nossas indústrias a ninguém", acrescentou, admitindo que o fabrico de bitcoins implicará "enormes quantidades de eletricidade".

"Vamos construir centrais elétricas nas instalações. Utilizaremos combustíveis fósseis porque sermos obrigados a fazê-lo. Utilizaremos o nuclear", frisou.

Trump também criticou a vice-presidente dos EUA Kamala Harris, a sua provável rival democrata na corrida à presidência.

Após reconhecer que Kamala "atravessa uma pequena lua-de-mel neste momento", acusou-a de ser "uma louca da esquerda radical e que é também contra as criptomoedas".