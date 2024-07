Português na Venezuela: "Há vontade de mudança, mas as eleições não são livres"

No menu do restaurante, nas mãos de Diamantino há 43 anos, há cozido à portuguesa, pastéis de bacalhau ou feijoada. Na cabeça de Diamantino há o sonho de que a oposição possa derrubar o regime de Nicolás Maduro , mas o português não acredita em resultados fiáveis.

Diamantino Rodrigues, natural de Santo Tirso, vive no país da América do Sul há 51 anos, e é dono do restaurante de comida portuguesa "Tasca Caribe", em Caracas.

Não há eleições livres na Venezuela. É o que defende um português a viver no país há mais de 50 anos, que falou com a Renascença na véspera das eleições presidenciais, que decorrem este domingo.

"Vou ser sincero, não vejo nada bonito, deve ganhar Maria Corina Machado, mas sabe que aqui esta gente é muito estranha", conta. Questionado se acredita em eleições livres este domingo, Diamantino é claro: "Não, senhor. Nada disso".

Como proprietário de um restaurante, Diamantino Rodrigues acredita que é prejudicado por não haver uma verdadeira democracia na Venezuela. "Não sou só eu, somos todos", explica, acrescentando que "só os que estão com o governo é que estão bem".

Num clima de enorme instabilidade, as sondagens fazem sonhar a oposição com uma mudança no regime. Ao mesmo tempo, o presidente Nicolás Maduro ameaça com um "banho de sangue" caso perca as eleições deste domingo.