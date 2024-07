Onze mortos no centro da China na sequência de deslizamento de terras

Onze pessoas morreram este domingo na sequência de um deslizamento de terras causado por inundações repentinas na província de Hunan, centro da China, informou a emissora estatal CCTV.

A catástrofe natural "provocou o desmoronamento de um albergue de um andar", indicou a CCTV.

"Foi confirmado que 18 pessoas ficaram soterradas", acrescentou a emissora, notando que destas, seis sobreviveram com ferimentos.

De acordo com meios de comunicação oficiais, o deslizamento de terras foi causado por uma inundação repentina numa área montanhosa.

Mais de 240 equipas de resgate foram enviadas para o local, informou ainda a CCTV.

Este ano, a China está a viver um verão de condições meteorológicas extremas. Inundações no norte e no sudoeste do país mataram pelo menos 20 pessoas no início de julho. Em maio, o desabamento de uma autoestrada no sul da China, após vários dias de chuva, matou 48 pessoas.