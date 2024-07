Kamala Harris angaria 200 milhões na primeira semana de campanha

Kamala Harris conseguiu juntar 200 milhões de dólares - quase 184 milhões de euros - na primeira semana como candidata à presidência dos Estados Unidos da América (EUA). Depois de semanas de turbulência que levaram à desistência de Joe Biden no passado domingo, os Democratas têm mostrado união e empenho em dar à atual vice-presidente todos os meios necessários para derrotar Donald Trump.

A 100 dias das eleições de 5 de novembro, a campanha de Harris atualizou o valor angariado, que se junta aos 96 milhões de dólares que estavam nos cofres da campanha no final de junho. Em comparação, os grupos ligados aos Democratas angariaram pouco mais de 330 milhões de dólares durante todo o segundo trimestre.

"O ímpeto e a energia pela vice-presidente Harris é real", afirmou o diretor de comunicações da campanha, acrescentando que a eleição "vai ser muito renhida e decidida por um pequeno número de eleitores em poucos estados".

O desconforto com a recandidatura de Joe Biden já era evidente entre os Democratas durante as primárias do partido. Contudo, foi preciso um debate fraco de Joe Biden contra Donald Trump, a 27 de junho, para colocar a cúpula do partido em alarme, seguindo-se três semanas de pressão implícita e explícita para o Presidente dos EUA abandonar a corrida à Casa Branca.

Isolado na sua casa em Rohoboth Beach, no Delaware, depois de testar positivo para a covid-19, Joe Biden anunciou a desistência repentinamente no passado domingo, dia 21 de julho, apoiando Kamala Harris para o substituir poucos minutos depois. Na quarta-feira, explicou ao país que "nada pode meter-se no caminho de salvar a nossa democracia", incluindo a sua "ambição pessoal" de conseguir um segundo mandato.