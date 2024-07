EUA e Japão condenam cooperação militar russa com China e Coreia do Norte

Os Estados Unidos e o Japão condenaram hoje a crescente cooperação militar da Rússia com a China e Coreia do Norte durante um encontro entre os secretários da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

Numa declaração conjunta emitida em Tóquio, os dois países "registam com preocupação a crescente e provocadora cooperação militar estratégica" da Rússia com a China e "condenaram veemente o aprofundamento da cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte".

O secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, juntaram-se aos homólogos japoneses, Yoko Kamikawa e Minoru Kihara, no Comité Consultivo de Segurança Japão-EUA, para reafirmar a sua aliança, após a saída do presidente Joe Biden da corrida presidencial norte-americana.

"Estamos num ponto de viragem na história, uma vez que a ordem internacional baseada em regras, livre e aberta está a ser abalada", afirmou o secretário da Defesa japonês, Kamikawa, acrescentando que "esta é uma fase crítica".

No discurso de abertura do comité, o secretário da Defesa norte-americano afirmou que a China está "a adotar um comportamento coercivo, tentando alterar o 'status quo' nos mares da China oriental e do sul, em torno de Tawain e em toda a região".

Austin destacou ainda que o programa nuclear da Coreia do Norte e o aprofundamento da cooperação com a Rússia "ameaçam a segurança regional e global".

O norte-americano afirmou também que os ministros planeavam discutir no encontro "esforços históricos para modernizar" as estruturas de comando e controlo dos EUA e do Japão, o que implicaria a atualização do sistema norte-americano para em março existir um comando de controlo unificado.

"Será um dos desenvolvimentos mais significativos na história da nossa aliança", salientou Austin.

O Japão acolhe mais de 50.000 soldados norte-americanos, mas o comandante das forças dos EUA no Japão não tem autoridade de comando, estando essa autoridade assente no comando do Indo-Pacífico, no Havai.

Os responsáveis devem simultaneamente discutir o reforço da coordenação de informações, vigilância e cibersegurança, competências que o Japão necessita de melhorar para enfrentar futuras ameaças.

No encontro estima-se que também será discutido o aumento da produção japonesa dos intercetores de mísseis terra-ar PAC-3 para exportação para os EUA.

O Japão e os EUA têm vindo a acelerar a cooperação na indústria de armamento na sequência de um acordo celebrado em abril entre o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e Joe Biden.

Antes do encontro, o secretário de Estado japonês reuniu-se com o secretário da Defesa norte-americano e o ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik. Do encontro resultou a assinatura de um memorando que serve de base para a futura cooperação em matéria de defesa entre os três países.