Eleições na Venezuela. "Amanhã é que sabemos se as pessoas vão celebrar ou se vão ficar tristes"

Elio Pestana foi o sétimo a votar este domingo para as eleições presidenciais da Venezuela, no consulado de Lisboa, vantagem a que têm direito aqueles que, como ele, estão a apoiar a mesa de voto.

Elio Pestana é um dos organizadores das quatro manifestações marcadas para esta segunda-feira, em Lisboa, Porto, Aveiro e Funchal, no rescaldo do plebiscito do país latino-americano. Às cinco da tarde vão festejar ou continuar a lutar pela liberdade.



À Renascença, este luso-venezuelano a viver em Portugal há dez anos faz questão de abrir o jogo. Em Lisboa estão inscritos nestas eleições apenas 530 eleitores, com mais 1100 no Funchal, os números ficam muito aquém do número de venezuelanos a residir no país.

"Vota-se Consulado de Lisboa e no Consulado em Funchal. Estão inscritos para votar em Lisboa 530 pessoas, no Funchal são 1100. De um universo que deviam ser 32mil pessoas", declara.

Elio fala de um sentimento de “tristeza” pela forma como decorreram as inscrições, que deixaram a grande maioria dos seus compatriotas de fora.

"O que aconteceu é que muitas pessoas nem sabiam porque existe um processo de registo consular e o processo de recenseamento eleitoral que as pessoas pensam que é único e não é. São separados. Então as pessoas chegam ao engano e pensam que estão inscritas para votar. Estão inscritas no consulado e não podem votar e impactou diretamente", sublinha o luso-venezuelano.