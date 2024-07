Egito insiste na retirada de Israel da passagem de Rafah

O Egito vai insistir na reunião que Israel e os mediadores do conflito em Gaza realizam este domingo, em Roma, que o exército israelita deve se retirar do lado palestiniano da passagem de Rafah, informaram à EFE fontes egípcias.

Essa exigência, segundo fontes de segurança egípcias, faz parte de "uma visão global" sobre um acordo de trégua que a delegação do Egito irá "comunicar a todas as partes" na reunião de Roma, referindo-se a Israel e aos outros dois mediadores: os Estados Unidos e o Qatar.

"A visão egípcia consiste na necessidade de chegar a uma fórmula de acordo que estipule um cessar-fogo imediato, garanta a entrada de ajuda humanitária em todas as zonas de Gaza, a liberdade de circulação dos cidadãos e a retirada completa do lado palestiniano da passagem de Rafah", ocupada desde maio pelo exército israelita, segundo disseram as fontes à agência de notícias espanhola.

As fontes egípcias confirmaram hoje que delegações mediadoras do Egito, Qatar e Estados Unidos vão reunir-se em Roma com o chefe dos Serviços de Informações israelitas, David Barnea, para continuar as negociações para uma trégua na Faixa de Gaza.

Segundo as mesmas fontes, a reunião decorre "no quadro da continuação dos esforços dos mediadores para chegar a um cessar-fogo em Gaza" e avaliar "os desenvolvimentos" para um acordo após nove meses de guerra que causou a morte de mais de 39 mil pessoas.

"O principal problema que enfrenta as hipóteses de chegar a este acordo é a forma como Israel o aborda (...)", afirmaram as fontes Especificaram ainda que Israel "está a tentar introduzir emendas ao plano de tréguas", entre as quais, disse, "querem examinar os deslocados após o seu regresso ao norte de Gaza quando o cessar-fogo começar e recusam a retirar-se do lado palestiniano" da passagem de Rafah.