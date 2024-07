Negociação sobre cessar-fogo na Faixa de Gaza prevista para domingo

Delegações egípcias, norte-americanas, cataris e israelitas são esperadas em Roma no domingo, para negociações sobre uma trégua na guerra em Gaza, noticiou hoje a Al-Qahera News, um meio de comunicação social próximo dos serviços secretos egípcios.

"Uma reunião quadripartida que reunirá as autoridades egípcias, os seus homólogos americanos e cataris, na presença do chefe dos serviços de informação israelitas, terá lugar em Roma no domingo para chegar a um acordo sobre uma trégua em Gaza", detalhou um "alto responsável" citado pela Al-Qahera News.

Cairo insiste "na necessidade de o acordo exigir um cessar-fogo imediato e garantir a entrada de ajuda humanitária em Gaza" e "garantir a liberdade de circulação dos cidadãos de Gaza e uma retirada [israelita] completa do ponto de passagem de Rafah" , na fronteira entre o Egito e o território palestiniano, segundo a mesma fonte.