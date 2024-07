NASA acredita ter encontrado sinais de vida microbiana em rocha em Marte

A agência espacial explicou que as primeiras análises realizadas com os instrumentos do rover revelam que "a rocha possui qualidades que se enquadram na definição de um possível indicador de vida antiga".

Análises subsequentes realizadas com instrumentos Perseverance dão pistas de que estes "halos negros" contêm ferro e fosfato, o que surpreendeu os cientistas.

"Na Terra, estes tipos de características nas rochas estão frequentemente associados ao registo fossilizado de micróbios que vivem no subsolo", frisou David Flannery, astrobiólogo e membro da equipa científica do Perseverance.

Farley lembrou que ainda existem muitas dúvidas sobre as características da rocha, que estudaram de trás para a frente com as ferramentas do rover, que já esgotou as suas possibilidades.

Para um estudo mais completo, é necessário trazê-la para a Terra, o que permitirá também compreender plenamente o que aconteceu na cratera Jezero, local onde se situa o Perseverance e onde se estima que tenha existido água há milhões de anos.

A NASA está no meio de uma campanha para enviar uma missão para devolver as amostras recolhidas pelo Perseverance. .

O plano mais recente que concebeu envolve até 11 mil milhões de dólares (10,1 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), o que representa um desafio orçamental.