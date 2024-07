Donald Trump avisa para risco de guerra mundial se falhar eleição

"Se ganharmos, será muito simples", declarou aos jornalistas, antes da reunião, o político republicano, que volta a ser candidato nas presidenciais de 5 de novembro, mas deixando um aviso para o caso de sair derrotado: "Vamos acabar com grandes guerras no Médio Oriente e talvez com uma Terceira Guerra Mundial".

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump advertiu esta sexta-feira, antes de um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que haverá uma "grande guerra" no Médio Oriente e talvez uma "terceira guerra Mundial", se falhar a eleição nas presidenciais de novembro.

Trump recebeu calorosamente na Flórida o primeiro-ministro israelita, no primeiro encontro dos dois políticos desde 2020, quando as relações entre ambos esfriaram devido à vitória eleitoral do democrata Joe Biden sobre o ex-líder da Casa Branca.

Segundo a agência Associated Press (AP), Trump aguardava nos degraus de pedra, à porta da sua mansão em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, para cumprimentar o chefe do Governo israelita, que está no quinto dia de uma visita de uma semana aos Estados Unidos, com o objetivo de reforçar o apoio à guerra contra o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

Perante os jornalistas antes de se sentarem para conversações, Netanyahu entregou a Trump uma fotografia emoldurada que, segundo o líder israelita, mostrava uma criança levada por combatentes do Hamas no ataque no sul de Israel em 7 de outubro, que provocou quase 1.200 mortos e desencadeou o atual conflito.

"Vamos tratar disso", comentou Trump, que tenta regressar à Casa Branca, após ter sido derrotado em 2020 por Joe Biden e contestado os resultados eleitorais alegando fraude.

Trump rompeu relações com Netanyahu no início de 2021, depois de o primeiro-ministro israelita se ter tornado num dos primeiros líderes mundiais a felicitar Biden pela sua vitória.