Blinken manifestou a homólogo chinês preocupação com ações sobre Taiwan

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manifestou hoje preocupação com as "ações provocatórias" da China sobre Taiwan, durante uma reunião descrita como "aberta e construtiva" com o seu homólogo chinês, Wang Yi, segundo o Departamento de Estado.

O chefe da diplomacia norte-americana manifestou "a preocupação dos Estados Unidos com as recentes ações provocatórias da China, incluindo um bloqueio simulado aquando da tomada de posse" do Presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse o alto funcionário norte-americano.