Biden impede deportação forçada de libaneses devido à guerra em Gaza

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou sexta-feira uma moratória de 18 meses contra a deportação forçada de libaneses residentes no país, devido à grave situação de segurança no Líbano desde o início da guerra em Gaza.

A moratória inclui certas exceções - como os libaneses sujeitos a ordens de extradição ou que representam uma ameaça à segurança dos EUA - mas, de um modo geral, Biden entende que as condições humanitárias no sul do Líbano se deterioraram a tal ponto que é necessária esta decisão, noticiou a agência Europa Press.