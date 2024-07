Vandalismo "em grande escala" do TGV em França provoca falhas em dia de arranque dos Jogos Olímpicos

Os comboios de alta velocidade em França estão com falhas, depois de terem sido vandalizados durante a madrugada, no dia em que arrancam os Jogos Olímpicos em Paris.

As linhas atlântica, norte e este do TGV francês foram incendiadas e cabos de ligação cortados durante a noite, de forma deliberada, o que pode provocar distúrbios ao funcionamento do serviço.

"Isto é um ataque em grande escala para paralisar a nossa rede de transportes", avisou o responsável da SNCF - a operadora local de comboios.

Os comboios estão a ser desviados para outras pistas, mas muitas viagens previstas para esta sexta-feira vão mesmo ser canceladas. A SNFC, a empresa pública de transporte ferroviário, estima que pelo menos 250 mil clientes sejam afetados

As perturbações devem prolongar-se por todo o fim de semana.

Em declarações à BFMTV, Amélie Ouidéa-Castera, ministra dos Desportos, dos Olímpicos e dos Paralímpicos francesa, já veio condenar estes atos, esperando que não afetem o arranque dos Olímpicos



A linha de alta velocidade do sudeste de França mantém o serviço em pleno, porque as autoridades intercetaram e impediram atos semelhantes de vandalismo.

Ainda não se sabe se há detidos ou suspeitos e qual foi a motivação destes ataques.

[Atualizado às 08h50]