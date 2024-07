Morre dirigente do Hamas da Cisjordânia detido em Israel

Um dirigente do movimento islamita Hamas na Cisjordânia morreu quando se encontrava sob custódia israelita, anunciaram esta sexta-feira as autoridades palestinianas e a organização.

Mustafa Muhammad Abu Ara, de 63 anos, morreu depois de ter sido transferido da prisão, no sul de Israel, para um hospital, indicou um comunicado conjunto do departamento responsável por reclusos da Autoridade Palestiniana e do Clube dos Prisioneiros, organização não-governamental palestiniana.

Abu Ara foi detido em outubro, quando sofria de graves problemas de saúde, referiram, acrescentando que, durante a detenção, foi sujeito a tortura e fome.

"Deploramos a morte do líder e prisioneiro Sheikh Mustafa Muhammad Abu Ara e consideramos a ocupação responsável pelo assassínio por negligência médica deliberada", reagiu o Hamas, em comunicado.

O exército israelita não respondeu de imediato a um contacto da Agência France-Presse (AFP), que avançou com a notícia.

Em julho, as autoridades palestinianas acusaram Israel de desencadear uma "guerra de vingança" contra os prisioneiros palestinianos desde o início do conflito com o Hamas.

Na altura, o exército israelita "rejeitou categoricamente as alegações de violência sistemática contra os detidos", acrescentando que estava a agir em conformidade com o direito internacional.