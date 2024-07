Incêndio na Califórnia triplicou de tamanho e gerou um tornado de fogo

Um incêndio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA), mais do que triplicou de tamanho em cerca de 24 horas, com a área ardida a passar de mais de 18 mil hectares para praticamente 66.500 hectares, segundo as informações mais recentes.

Com praticamente 66.500 hectares ardidos, o incêndio está perto de consumir uma área equivalente ao Parque Nacional da Peneda Gerês, que tem cerca de 69.500 hectares.

A área ardida é maior do que o território do concelho de Ourique, o 29.º maior concelho do país.

3.500 pessoas estão sob ordens de evacuação. 134 estruturas já foram destruídas pelo incêndio. Seis helicópteros, 142 veículos, 54 bulldozers e 17 camiões cisterna estão a apoiar 1.633 bombeiros no combate às chamas.

O incêndio é o maior de 15 que ardem neste momento no estado da Califórnia. A América do Norte está ainda a ser afetada por incêndios de grande dimensão no Canadá, que forçou 25 mil pessoas a fugir do Parque Nacional de Jasper.